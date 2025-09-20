20 Eylül 2025, Cumartesi

Yeni telefon için geceyi sokakta geçirdiler! Mağaza önünde metrelerce kuyruk oluştu

Yeni telefon için geceyi sokakta geçirdiler! Mağaza önünde metrelerce kuyruk oluştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2025 10:19
İstanbul'da teknoloji mağazalarının önünde uzun kuyruklar oluştu. Piyasaya yeni çıkan akıllı telefonu almak için bekleyenler geceyi sokakta geçirdi.
