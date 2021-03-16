Son dakika: TEKNOFEST'ten dünya rekoru! Selçuk Bayraktar duyurdu

Son dakika haberine göre Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek yarışmalara yaklaşık 40 bin takım başvurdu. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "TEKNOFEST2021 az önce bir dünya rekoru daha kırdı! TEKNOFEST2020'nin kırdığı dünya rekorunun da 2 katından fazlasına çıkarak! Dünyanın en büyük yüksek teknoloji yarışma platformu" dedi.