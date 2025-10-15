Türkiye gol yağdırdı, galibiyeti acıyla kutladılar

15 Ekim 2025, Çarşamba

Giriş: 15.10.2025 09:16
Türkiye'nin Gürcistan karşısında aldığı galibiyet Tekirdağ'da farklı bir coşkuyla kutlandı. Süleymanpaşa'da faaliyet gösteren Şanlıurfalılar Derneği üyeleri, galibiyet sevincini bin kişilik çiğ köfte yoğurarak yaşadı.
