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Trabzonspor ZTK'ya böyle veda etti! Trabzonspor - Adana Demirspor ÖZET İZLE

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Giriş: 16.12.2020 23:16
Güncelleme:16.12.2020 23:16
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Normal süresi ve uzatma dakikaları 2-2 sona eren maçta sonucu penaltı atışları belirledi. Türkiye Kupası'nda son 16 turuna adını yazdıran takım penaltı atışları sonunda Adana Demirspor oldu. Trabzonspor - Adana Demirspor özet izle... Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında son şampiyon Trabzonspor, sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Son derece çekişmeli geçen maç sonunda tur atlayan taraf Adana Demirspor oldu.

Adana ekibi bu sonuçla kendisini Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yazdırdı.

PENALTI ATIŞLARI
Penaltı atışlarında Adana Demirspor, Trabzonspor karşısında 4-3 üstünlük sağlayarak son 16 turuna yükseldi.

Adana Demirspor'da Hasan Kılıç, Mehmet Akyüz, Gökhan İnler ve Tayyip Talha Sanuç penaltı atışlarını gole çevirdi. Konuk takımda Dibba, penaltıdan yararlanamadı.

Trabzonspor'da ise Marlon, Flavio, Baker penaltı atışlarını golle sonuçlandırırken, Abdulkadir Parmak ve Vitor Hugo penaltı vuruşlarını değerlendiremedi.

Trabzonspor: 2 - Adana Demirspor: 2

Stat: Medical Park

Hakemler: Alper Çetin, Mehmet Ali Akkor, Cem Özbay

Trabzonspor: Erce Kardeşler, Pereira (Dk. 60 Serkan Asan), Edga, Vitor Hugo, Faruk Can Genç (Dk. 96 Marlon), Flavio, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 80 Abdulkadir Parmak), Diabate (Dk. 71 Yusuf Sarı), Baker, Bilal Başacıkoğlu (Dk. 46 Kerem Baykuş), Plaza (Dk. 46 Sefa Kınalı)

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Semih Güler, Tayyip Talha Sanuç, Chedjou, Rassoul, Gökhan İnler, Alaattin Hamza Ok (Dk. 46 Yunus Akgün), Traore (Dk. 72 İzzet Çelik-Dk. 91 Mehmet Uslu), Kosecki (Dk. 59 Dibba), Sedat Şahintürk (Dk. 46 Hasan Kılıç), Lanzafame (Dk. 59 Mehmet Akyüz)

Goller: Dk. 47 Yunus Akgün, Dk. 79 Mehmet Akyüz (Adana Demirspor), Dk. 55 ve 90+2 Vitor Hugo (Trabzonspor)
Kırmızı Kart: Dk. 90+8 Rassoul (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 56 Pereira (Trabzonspor) Dk. 82 İzzet Çelik, Dk. 90+3 Semih Güler, Dk. 90+5 Tayyip Talha Sanuç (Adana Demirspor)

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