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Videolar Spor Videoları Trabzonspor Basel maçına hazır | Basel Trabzonspor maçı hangi kanalda? Ne zaman? Saat kaçta?

Trabzonspor Basel maçına hazır | Basel Trabzonspor maçı hangi kanalda? Ne zaman? Saat kaçta?

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Giriş: 23.02.2023 09:48
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında İsviçre'nin Basel takımı ile yarın (23 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE) deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor Basel maçına hazır
Trabzonspor Basel maçına hazır
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