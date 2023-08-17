Şenol Güneş'ten Sergio Ramos açıklaması! Kartal devreye mi girdi?

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Neftçi Bakü maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş, gündemdeki transfer gelişmelerine dair açıklamalarda bulunurken Sergio Ramos sorusunu da yanıtladı. Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde bulunan ve transfer için yoğun mesai harcanan yıldız oyuncu için Kartal devreye mi girecek mi? İşte detaylar...