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Okan Buruk Ahaber.com.tr’nin sorusunu yanıtladı! Fenerbahçe derbisi öncesi Icardi sözleri

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Giriş: 21.12.2023 00:18
Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray evinde mücadele ettiği Fatih Karagümrük’ü 1-0’lık skorla mağlup etti. Ligde son olarak Hatayspor’a kaybeden sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından oynadığı 4 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Ahaber.com.tr İçerik Yöneticisi Okan Beltek, kritik karşılaşmanın ardından Okan Buruk'a Fenerbahçe derbisi öncesi çarpıcı sorular yöneltti. İşte tüm detaylar...
Ahaber.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı
Ahaber.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı
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