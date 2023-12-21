Okan Buruk Ahaber.com.tr’nin sorusunu yanıtladı! Fenerbahçe derbisi öncesi Icardi sözleri

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray evinde mücadele ettiği Fatih Karagümrük’ü 1-0’lık skorla mağlup etti. Ligde son olarak Hatayspor’a kaybeden sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından oynadığı 4 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Ahaber.com.tr İçerik Yöneticisi Okan Beltek, kritik karşılaşmanın ardından Okan Buruk'a Fenerbahçe derbisi öncesi çarpıcı sorular yöneltti. İşte tüm detaylar...