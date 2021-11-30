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Medipol Başakşehir 1-3 Bodrumspor penaltı atışları video izle | Ziraat Türkiye Kupası

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Giriş: 30.11.2021 20:03
Güncelleme:30.11.2021 20:04
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında normal süresi 1-1 sonra eren mücadelede Bodrumspor, Medipol Başakşehir'i seri penaltılarda 1-3 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. A Spor'dan canlı yayınlanan maçın penaltı atışlarına ait görüntüleri haberimizde bulabilirsiniz.
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