30 Kasım 2021, Salı
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Medipol Başakşehir 1-3 Bodrumspor penaltı atışları video izle | Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında normal süresi 1-1 sonra eren mücadelede Bodrumspor, Medipol Başakşehir'i seri penaltılarda 1-3 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. A Spor'dan canlı yayınlanan maçın penaltı atışlarına ait görüntüleri haberimizde bulabilirsiniz.