11 Ocak 2022, Salı
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Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık’ın kaza anı görüntüleri ortaya çıktı! Ahmet Çalık trafik kazası anı kamerada!
Alınan bilgiye göre, Gölbaşı Hacılar Mahallesi Ankara-Niğde otoyolunda 09.00 sıralarında Ahmet Y. Çalık'ın sürücülüğünü yaptığı 06 CLK 94 plakalı aracın şarampole yuvarlanması sonucu araç sürücü olay yerinde vefat etti. O anlar güvenlik kameralına böyle yansıdı.