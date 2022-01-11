Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık’ın kaza anı görüntüleri ortaya çıktı! Ahmet Çalık trafik kazası anı kamerada!

Alınan bilgiye göre, Gölbaşı Hacılar Mahallesi Ankara-Niğde otoyolunda 09.00 sıralarında Ahmet Y. Çalık'ın sürücülüğünü yaptığı 06 CLK 94 plakalı aracın şarampole yuvarlanması sonucu araç sürücü olay yerinde vefat etti. O anlar güvenlik kameralına böyle yansıdı.