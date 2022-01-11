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Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık’ın kaza anı görüntüleri ortaya çıktı! Ahmet Çalık trafik kazası anı kamerada!

DHA
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Giriş: 11.01.2022 14:11
Güncelleme:11.01.2022 14:13
Alınan bilgiye göre, Gölbaşı Hacılar Mahallesi Ankara-Niğde otoyolunda 09.00 sıralarında Ahmet Y. Çalık'ın sürücülüğünü yaptığı 06 CLK 94 plakalı aracın şarampole yuvarlanması sonucu araç sürücü olay yerinde vefat etti. O anlar güvenlik kameralına böyle yansıdı.
Ahmet Çalık’ın kaza anı görüntüleri ortaya çıktı!
Ahmet Çalık’ın kaza anı görüntüleri ortaya çıktı!
Kaza nasıl meydana geldi?
Kaza nasıl meydana geldi?
Konyasporlu Ahmet Çalık hayatını kaybetti
Konyasporlu Ahmet Çalık hayatını kaybetti
Ahmet Çalık trafik kazası olay yerinden canlı yayın
Ahmet Çalık trafik kazası olay yerinden canlı yayın
Konyasporlu Ahmet Çalık öldü mü?
Konyasporlu Ahmet Çalık öldü mü?
Konyasporlu Ahmet Çalık hayatını kaybetti!
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