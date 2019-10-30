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30.10.2019

Kastamonuspor - 24 Erzincanspor maçında İstiklal Marşı okunurken sahaya davetsiz misafir girdi |Video

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Kastamonuspor ile 24 Erzincanspor karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesinde İstiklal Marşı okunurken sahaya davetsiz bir misafir girdi. Saha giren kedi bir anda marşı okuyan futbolculara doğru yöneldi. Yeşil sahalardan renkli görüntüler...

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