Jose Mourinho'dan flaş sol bek göndermesi: Tavsiye alırım

Fenerbahçe, 24 Ekim Perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi'nde evinde Manchester United'ı ağırlayacak. Kritik karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerin Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapattığını söyleyen Mourinho, spor yorumcularına da sol bek pozisyonu için gönderme yaptı.