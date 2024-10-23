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Jose Mourinho'dan flaş sol bek göndermesi: Tavsiye alırım

Jose Mourinho'dan flaş sol bek göndermesi: Tavsiye alırım

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.10.2024 16:00
Güncelleme:23.10.2024 16:01
Fenerbahçe, 24 Ekim Perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi'nde evinde Manchester United'ı ağırlayacak. Kritik karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerin Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapattığını söyleyen Mourinho, spor yorumcularına da sol bek pozisyonu için gönderme yaptı.
Jose Mourinho’dan flaş sol bek göndermesi
Jose Mourinho'dan flaş sol bek göndermesi
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