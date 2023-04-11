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Jorge Jesus’tan şampiyonluk sözleri

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Giriş: 11.04.2023 09:38
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü 2-1’lik skorla mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Oyuncularının müsabakayı kazanacağına inanadığını aktaran Jesus, “Maçtan önce zor olacağını biliyorduk. Rakibimiz 11 maçtır kaybetmiyordu. İyi performans sergiliyorlardı. Biz kalitemizi sahaya koyarak sonucu değiştirdik. Oyuncularım sonuna kadar kazanacağına inandı. Miha’nın güzel golüyle beraberliği yakaladık. Attila’nın golüyle öne geçtik. O dakikadan sonra skoru koruduk. Ligde hala her şey açık ve ortada. Liderin 6 puan gerisindeyiz. Lig zorlu bir lig. Evinizde ve deplasmanda kazanmak için çok çalışmanız gerekiyor” şeklinde konuştu.
Jorge Jesus’tan şampiyonluk sözleri
Jorge Jesus’tan şampiyonluk sözleri
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