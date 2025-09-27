27 Eylül 2025, Cumartesi

Joao Pereira: "Biz daha iyi oynadık, oyuncularımı tebrik ediyorum"

Giriş: 27.09.2025 09:00
Trendyol Süper Lig'in 7. hafta açılış maçında Alanyaspor, sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira çok iyi bir maç olduğunu belirterek, "Herkesi tebrik ediyorum özellikle kendi oyuncularımı tebrik ediyorum. Çünkü çok iyi oyun çıkardılar. Kaliteli bir oyun çıkarmak için neler yapmak istediğimizi çok iyi anladık. Bir çok pozisyona girip çok şans oluşturduk. Özetle çok iyi bir maç oldu" dedi. Galatasaray'ın Türkiye'nin en iyi takımlarından biri olduğunu kaydeden Pereira, Okan Buruk'un da çok iyi bir teknik adam olduğunu ancak bugün kendilerinin daha iyi oynadığını söyledi. Pereira, Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray'a başarılar dileyerek sözlerini noktaladı.
