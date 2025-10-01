İlkay Gündoğan: “Liverpool’u yenmenin yolu fedakarlıktı"

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Liverpool’u 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Tecrübeli futbolcu İlkay Gündoğan, maç sonrası yaptığı açıklamada, “Bugün maçı yenmenin tek yolu fedakarlık yapmaktı. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum, inanılmaz bir atmosfer vardı” dedi. Gündoğan, Galatasaray’daki potansiyele dikkat çekerek, “Bu takımda büyük potansiyel var. Böyle performans gösterirsek daha çok maç kazanırız” ifadelerini kullandı. Haftasonu oynanacak Beşiktaş derbisi için de hazırlıklarını sürdüreceklerini söyledi.

