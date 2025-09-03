İlkay Gündoğan: “Galatasaray formasıyla başarı yazmaya hazırım”

Galatasaray, 2025-2026 sezonu için deneyimli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan İlkay, “İlk kez bu formayı giymek gerçekten çok özel bir his. Dört gözle başarı yazmayı bekliyorum” dedi. Çocukluğunda Galatasaray’ı Şampiyonlar Ligi’nde televizyondan izlediğini belirten Gündoğan, formayı giymeyi hep hayal ettiğini söyledi. Taraftarlara da seslenen deneyimli futbolcu, “Galatasaray camiasının bir parçası olmak çok özel. Bizi sezon boyunca en iyi şekilde destekleyin, biz de sahada karşılığını vereceğiz” ifadelerini kullandı. İlkay, sarı-kırmızılı ekipte büyük başarılara imza atmayı hedeflediğini vurguladı.

