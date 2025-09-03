03 Eylül 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Spor Videoları İlkay Gündoğan: “Galatasaray formasıyla başarı yazmaya hazırım”
İlkay Gündoğan: Galatasaray formasıyla başarı yazmaya hazırım

İlkay Gündoğan: “Galatasaray formasıyla başarı yazmaya hazırım”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.09.2025 01:42
Galatasaray, 2025-2026 sezonu için deneyimli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan İlkay, “İlk kez bu formayı giymek gerçekten çok özel bir his. Dört gözle başarı yazmayı bekliyorum” dedi. Çocukluğunda Galatasaray’ı Şampiyonlar Ligi’nde televizyondan izlediğini belirten Gündoğan, formayı giymeyi hep hayal ettiğini söyledi. Taraftarlara da seslenen deneyimli futbolcu, “Galatasaray camiasının bir parçası olmak çok özel. Bizi sezon boyunca en iyi şekilde destekleyin, biz de sahada karşılığını vereceğiz” ifadelerini kullandı. İlkay, sarı-kırmızılı ekipte büyük başarılara imza atmayı hedeflediğini vurguladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İlkay Gündoğan: Galatasaray formasıyla başarı yazmaya hazırım
Galatasaray formasıyla başarı yazmaya hazırım
"Galatasaray formasıyla başarı yazmaya hazırım”
Türkiye bir spor devrimi yaşamaktadır
"Türkiye bir spor devrimi yaşamaktadır"
Galatasaray - Rizespor maçında usulsüz seyirci alımı!
Galatasaray - Rizespor maçında usulsüz seyirci alımı!
12 Dev Adam dört dörtlük
12 Dev Adam dört dörtlük
Filenin Sultanları çeyrek finalde
Filenin Sultanları çeyrek finalde
Transferde son gelişmeler neler?
Transferde son gelişmeler neler?
Ederson Fenerbahçe için İstanbul’da
Ederson Fenerbahçe için İstanbul'da
Asensio Fenerbahçe için İstanbul’da
Asensio Fenerbahçe için İstanbul'da
Special one ülkesine yalnız döndü!
"Special one" ülkesine yalnız döndü!
Beşiktaş, Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na geldi
Beşiktaş, Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na geldi
Türk takımlarına Avrupa şoku: Morinyo ve Solskjaer görevden ayrıldı
Türk takımlarına Avrupa şoku: Morinyo ve Solskjaer görevden ayrıldı
FB ve BJK’de deprem!
FB ve BJK'de deprem!
Daha Fazla Video Göster