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Göztepe-Altay maçında Göztepeli taraftar Altay Kalecisinin sırtına korner direği ile vurdu

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Giriş: 27.11.2022 20:00
Güncelleme:27.11.2022 20:02
Spor Toto 1.Lig'de oynanan Göztepe-Altay maçında bir tarafta tribünden atlayıp Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e korner bayrağı ile vurdu. Karşılaşma çıkan olaylar sebebiyle ertelendi.

Karşılaşmanın 19'uncu dakikasından sonra ortalık karıştı. Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde bazı taraftarlar yaralandı.

Bunun üzerine sahaya 2 ambulans girdi. Bu sırada sahaya inen bir Göztepe taraftarı korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan'a saldırdı.

Ozan'a darbeler indiren taraftar, yaka paça gözaltına alındı. Aldığı darbeler sonrasında Ozan yerde kaldı.

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