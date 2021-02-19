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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Yeni Adana Stadı'nda incelemelerde bulundu

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Giriş: 19.02.2021 13:11
Güncelleme:19.02.2021 14:04
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Yeni Adana Stadı'nda yaptığı inceleme sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Adana halkına ve gençlere hayırlı olması dileğinde bulunan Bakan Kasapoğlu, "Güçlü destekleri nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Stadın tamamlanmasına kadar bize güçlü destek verdiler." şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Yeni Adana Stadı'nda incelemelerde bulundu.

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları şöyle;

'Türkiye'mizin tesisleri dünyanın, Avrupa'nın öncü tesisleri oldu. Türkiye'nin sporda marka olması noktası anlamında önemli bir noktaya geldik.

İnşallah Adana'mızın yeni stadı çok güzel maçlara ev sahipliği yapacak. 33 bin seyirci kapasitesine sahip olan yeni stadımız, 49 locaya sahip.

Maçlar seyirci ve taraftarla güzel. Ben bu güzide stadın güzel maçlara sahne olmasını temenni ediyorum. Güçlü destekleri nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Stadın tamamlanmasına kadar bize güçlü destek verdiler.

Stadımızın ve tüm yatırımlarımızın değerli Adana halkı ve değerli gençlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.'

İŞTE YENİ ADANA STADI'NIN ÖZELLİKLERİ

102 dönüm arazinin 43 dönümlük bölümü üzerine inşa edilen stadyum, 6 kat yüksekliğinde, 33 bin kişi kapasiteli olarak tasarlandı. Stadyumda sosyal donatıların yanı sıra 10 asansör, 2 yürüyen merdiven, 104 turnike, basın ve VIP tribünü yer alıyor.

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Bakan Kasapoğlu Yeni Adana Stadı'nda incelemelerde bulundu
Bakan Kasapoğlu Yeni Adana Stadı'nda incelemelerde bulundu
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