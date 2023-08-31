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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Cimbom'un kura çekimi ne zaman?

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Giriş: 31.08.2023 10:58
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 3-2 kazandığı maçın rövanşında konuk ettiği Norveç'in Molde ekibini 2-1 yenen Cimbom, gruplara kalma başarısı gösterdi. Sarı kırmızılı ekip 4 yıl aranın ardından Devler Ligi sahnesinde çıkıyor. Aslan’ın grup aşamasındaki muhtemel rakipleri, play-off turu maçlarının tamamlanmasıyla netlik kazandı. Galatasaray’ın grubu, Perşembe günü saat 19:00’da başlayacak kura çekimiyle ortaya çıkacak. Torbalarda hangi takımlar hangi takımlar yer alıyor? İşte detaylar…
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