Galatasaray St. Johnstone maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a yenilerek organizasyona veda eden Galatasaray, Avrupa yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndan devam edecek. Sarı-Kırmızılılar bu turda İskoçya ekibi St. Johnstone ile karşılaşacak. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunu geçmesi durumunda play-off turunda Danimarka'dan Randers ile karşılaşacak. Peki, Galatasaray St. Johnstone maçı ne zaman? 2021 UEFA Avrupa Ligi GS maçı hangi kanalda yayınlanacak?