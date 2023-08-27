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Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde
Organizasyonda Almanya'da C Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmayı da kazanarak adını son 16 turuna yazdıran "Filenin Sultanları", A Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayan ev sahibi Belçika'yı da 3-1 yenmeyi başardı ve böylece turnuvada milliler 6'da 6 yaptı.
"Filenin Sultanları", çeyrek finalde Polonya-Almanya maçının galibiyle mücadele edecek.
Organizasyonda çeyrek final karşılaşmaları, İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanacak.
Brüksel, 1 Eylül Cuma günü oynanacak yarı final ve 3 Eylül Pazar günü yapılacak final karşılaşmalarında da ev sahibi olacak.
Türkiye: 3 - Belçika: 1
Salon: Paleis 12
Hakemler: Blaz Markelj (Slovenya), Stefano Cesare (İtalya)
Türkiye: Zehra Güneş, Vargas, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt (Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç, Hande Baladin, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin)
Belçika: Van Gestel, Janssens, Martin, Stragier, Van Avermaet, Van De Vyver (Rampelberg, Krenicky, Demeyer, Van Sas, Herbots, Lemmens)
Setler: 25-22, 16-25, 25-15, 32-30
Süre: 115 dakika (25, 25, 24, 41)