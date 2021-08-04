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Fenerbahçe flaş karar! Sinan Gümüş ve Caner Erkin kadro dışı

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Giriş: 04.08.2021 16:45
Fenerbahçe yaptığı açıklamada Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ün kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Vitor Pereira’nın kararı doğrultusunda; oyuncularımız Caner Erkin ve Sinan Gümüş’ün çalışmalarını takımımızdan ayrı olarak sürdürmelerine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
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