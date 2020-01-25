25 Ocak 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
25.01.2020

Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı anlatım izle | FB Başakşehir CANLI

Süper Lig 19. hafta maçı Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı izle! FB Başakşehir canlı yayın futbol severler tarafından sorgulanıyor. Haftanın sonucu merakla beklenen karşılaşması Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak. Ülker Stadı'nda saat 20:00'de başlayacak karşılaşmada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Zirve mücadelesi veren iki takımın maçı nefes kesecek. Sarı lacivertli ekip liderin 6 puan gerisinde yer alıyor ve puan kaybına tahammülü yok. Konuk Başakşehir ise bu maçı kazanarak şampiyonluk potasında iddiasını sürdürmek istiyor. Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı izleme sayfasına ahaber.com.tr sayfalarından ulaşabilir ve maçın heyecanını dakika dakika yaşayabilirsiniz. İşte, Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı anlatım izleme linki!

Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı izle! Süper Lig 19. haftasında zirve mücadelesi veren Fenerbahçe ile ligde ikinci sırada yer alan Medipol Başakşehir karşılaşacak. FB Başakşehir maçı izleme ekranı futbol severler tarafından sorgulanıyor. Bu sezon evinde iyi bir performans sergileyen sarı lacivertli ekip, bu maçı kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir engeli geçmek istiyor. Bu akşam saat 20:00'de Ülker Stadı'nda oynanacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligde bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazanan Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında da serisini devam ettirmeye çalışacak.

Bu sezon ligde Kadıköy'de çıktığı 8 maçın 6'sını kazanan sarı-lacivertliler, Trabzonspor'la berabere kalıp Antalyaspor'a kaybetti.

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada rakibini deplasmanda 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe'de tek eksik Hasan Ali Kaldırım

Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir karşılaşması öncesi tek futbolcu dışında eksik bulunmuyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım, bu maçta da forma giyemeyecek.

Öte yandan Fenerbahçe'de iki futbolcu, gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaptan Emre Belözoğlu ve Vedat Muric, Medipol Başakşehir karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Muhtemel 11

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın, Medipol Başakşehir karşısında şu 11'i sahaya sürmesi bekleniyor:

Altay Bayındır, Mauricio Isla, Serdar Aziz, Jailson, Nabil Dirar, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Garry Rodrigues, Max Kruse, Vedat Muriç.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı anlatım izle
Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı anlatım izle
Canlı yayında açıkladı: Sergen Yalçın Beşiktaş'ta...
Canlı yayında açıkladı: Sergen Yalçın Beşiktaş'ta...
Sergen Yalçın mı Tayfun Korkut mu? Canlı yayında açıkladı
Sergen Yalçın mı Tayfun Korkut mu? Canlı yayında açıkladı
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalde rakipleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalde rakipleri belli oldu
Trabzonspor'un çeyrek finaldeki rakibi belli oldu
Trabzonspor'un çeyrek finaldeki rakibi belli oldu
Fenerbahçe'ye ZTK çeyrek finalinde sürpriz rakip
Fenerbahçe'ye ZTK çeyrek finalinde sürpriz rakip
Galatasaray'ın ZTK'daki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın ZTK'daki rakibi belli oldu
Galatasaray: 2 - Çaykur Rizespor: 1 MAÇIN TAMAMINI İZLE
Galatasaray: 2 - Çaykur Rizespor: 1 (MAÇIN TAMAMINI İZLE)
Galatasaray: 2 - Çaykur Rizespor: 1 ÖZET
Galatasaray: 2 - Çaykur Rizespor: 1 (ÖZET)
Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması
Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması
Denizlispor - Trabzonspor / Penaltı atışları
Denizlispor - Trabzonspor / Penaltı atışları
Galatasaray Çaykur Rizespor maçı CANLI izle
Galatasaray Çaykur Rizespor maçı CANLI izle
Daha Fazla Video Göster