Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı anlatım izle | FB Başakşehir CANLI
Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı izle! Süper Lig 19. haftasında zirve mücadelesi veren Fenerbahçe ile ligde ikinci sırada yer alan Medipol Başakşehir karşılaşacak. FB Başakşehir maçı izleme ekranı futbol severler tarafından sorgulanıyor. Bu sezon evinde iyi bir performans sergileyen sarı lacivertli ekip, bu maçı kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir engeli geçmek istiyor. Bu akşam saat 20:00'de Ülker Stadı'nda oynanacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Ligde bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazanan Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında da serisini devam ettirmeye çalışacak.
Bu sezon ligde Kadıköy'de çıktığı 8 maçın 6'sını kazanan sarı-lacivertliler, Trabzonspor'la berabere kalıp Antalyaspor'a kaybetti.
Fenerbahçe, sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada rakibini deplasmanda 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti.
Fenerbahçe'de tek eksik Hasan Ali Kaldırım
Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir karşılaşması öncesi tek futbolcu dışında eksik bulunmuyor.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım, bu maçta da forma giyemeyecek.
Öte yandan Fenerbahçe'de iki futbolcu, gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaptan Emre Belözoğlu ve Vedat Muric, Medipol Başakşehir karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyecek.
Muhtemel 11
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın, Medipol Başakşehir karşısında şu 11'i sahaya sürmesi bekleniyor:
Altay Bayındır, Mauricio Isla, Serdar Aziz, Jailson, Nabil Dirar, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Garry Rodrigues, Max Kruse, Vedat Muriç.
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