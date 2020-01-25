Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı anlatım izle | FB Başakşehir CANLI

Süper Lig 19. hafta maçı Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı izle! FB Başakşehir canlı yayın futbol severler tarafından sorgulanıyor. Haftanın sonucu merakla beklenen karşılaşması Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak. Ülker Stadı'nda saat 20:00'de başlayacak karşılaşmada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Zirve mücadelesi veren iki takımın maçı nefes kesecek. Sarı lacivertli ekip liderin 6 puan gerisinde yer alıyor ve puan kaybına tahammülü yok. Konuk Başakşehir ise bu maçı kazanarak şampiyonluk potasında iddiasını sürdürmek istiyor. Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı izleme sayfasına ahaber.com.tr sayfalarından ulaşabilir ve maçın heyecanını dakika dakika yaşayabilirsiniz. İşte, Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı anlatım izleme linki!

Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı izle! Süper Lig 19. haftasında zirve mücadelesi veren Fenerbahçe ile ligde ikinci sırada yer alan Medipol Başakşehir karşılaşacak. FB Başakşehir maçı izleme ekranı futbol severler tarafından sorgulanıyor. Bu sezon evinde iyi bir performans sergileyen sarı lacivertli ekip, bu maçı kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir engeli geçmek istiyor. Bu akşam saat 20:00'de Ülker Stadı'nda oynanacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligde bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazanan Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında da serisini devam ettirmeye çalışacak.

Bu sezon ligde Kadıköy'de çıktığı 8 maçın 6'sını kazanan sarı-lacivertliler, Trabzonspor'la berabere kalıp Antalyaspor'a kaybetti.

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada rakibini deplasmanda 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe'de tek eksik Hasan Ali Kaldırım

Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir karşılaşması öncesi tek futbolcu dışında eksik bulunmuyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım, bu maçta da forma giyemeyecek.

Öte yandan Fenerbahçe'de iki futbolcu, gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaptan Emre Belözoğlu ve Vedat Muric, Medipol Başakşehir karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Muhtemel 11

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın, Medipol Başakşehir karşısında şu 11'i sahaya sürmesi bekleniyor:

Altay Bayındır, Mauricio Isla, Serdar Aziz, Jailson, Nabil Dirar, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Garry Rodrigues, Max Kruse, Vedat Muriç.