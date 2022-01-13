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Fatih Terim'den FLAŞ Galatasaray açıklaması! "Son imzam..."

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.01.2022 22:09
Galatasaray ile yolları ayrılan tecrübeli teknik adam Fatih Terim'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Günler sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Fatih Terim, "Galatasaray’daki ilk imzam ve son imzam…" mesajını verdi. Terim'in bu mesajı sonrası A Spor'a konuşan yorumcu Levent Tüzemen, "Fatih Terim, defteri kapattığını söylüyor. Bir daha çalışmayacağını söylüyor. Tabi kendisine yapılanlara karşı çok kızgın. Bir müddet dinlenecektir. Basın toplantısı yaparak da çok net bir şekilde birtakım şeyleri ortaya koyacaktır." dedi.

SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda alınan kötü sonuçlar ardından Galatasaray ile yollarını ayıran tecrübeli teknik adam Fatih Terim'den flaş bir paylaşım geldi.

Deneyimli çalıştırıcı sosyal medya hesabından iki fotoğraf paylaşarak, "Galatasaray'daki ilk imzam ve son imzam..." notunu düştü.

İŞTE TERİM'İN O PAYLAŞIMI...

"TERİM KENDİSİNE YAPILANLARA KARŞI ÇOK KIZGIN"

Terim'in bu mesajı sonrası A Spor'a konuşan yorumcu Levent Tüzemen, "Fatih Terim, defteri kapattığını söylüyor. Bir daha çalışmayacağını söylüyor. Tabi kendisine yapılanlara karşı çok kızgın. Bir müddet dinlenecektir. Basın toplantısı yaparak da çok net bir şekilde birtakım şeyleri ortaya koyacaktır." dedi.

Son imzam...
"Son imzam..."
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