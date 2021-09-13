13 Eylül 2021, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Engelleri aşan sporcudan büyük başarı! Hedefi Olimpiyatlarda Türkiye’yi temsil etmek
Son dakika haberleri... Erzurum'da yaşayan yaman Rüzgar Kızılet, prematüre bebek olarak dünyaya geldi, 3 yaşında ise yüzde 80 görme engelli olduğu anlaşıldı. 9 yaşına geldiğinde yüzücülüğe başlayan yaman Rüzgar, kısa zamanda bir çok madalya sahibi oldu. İşte engelleri aşan sporcunun başarı hikayesi...