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Engelleri aşan sporcudan büyük başarı! Hedefi Olimpiyatlarda Türkiye’yi temsil etmek

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Giriş: 13.09.2021 15:58
Son dakika haberleri... Erzurum'da yaşayan yaman Rüzgar Kızılet, prematüre bebek olarak dünyaya geldi, 3 yaşında ise yüzde 80 görme engelli olduğu anlaşıldı. 9 yaşına geldiğinde yüzücülüğe başlayan yaman Rüzgar, kısa zamanda bir çok madalya sahibi oldu. İşte engelleri aşan sporcunun başarı hikayesi...
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Engelleri aşan sporcudan büyük başarı!
Engelleri aşan sporcudan büyük başarı!
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