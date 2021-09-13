Engelleri aşan sporcudan büyük başarı! Hedefi Olimpiyatlarda Türkiye’yi temsil etmek

Son dakika haberleri... Erzurum'da yaşayan yaman Rüzgar Kızılet, prematüre bebek olarak dünyaya geldi, 3 yaşında ise yüzde 80 görme engelli olduğu anlaşıldı. 9 yaşına geldiğinde yüzücülüğe başlayan yaman Rüzgar, kısa zamanda bir çok madalya sahibi oldu. İşte engelleri aşan sporcunun başarı hikayesi...

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