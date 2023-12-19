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Dünya Şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit yurda döndü!

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Giriş: 19.12.2023 08:21
Güncelleme:19.12.2023 08:58
FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, Türk finaline sahne oldu. Tarihte ilk kez iki temsilcimizin karşılaştığı finalde VakıfBank'ı 3-2 yenen Eczacıbaşı Dynavit, şampiyon oldu. Eczacıbaşı Dynavit oyuncuları havalimanında coşkuyla karşılandı.
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