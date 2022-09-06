Dünya Göçebe Oyunları’nın 4’üncüsü İznik’te

2014 yılında düzenlenmeye başlayan Dünya Göçebe Oyunları'nın 4'üncüsü bu yıl 29 Eylül- 2 Ekim tarihlerinde Türkiye'nin mavi incisi İznik'te düzenlenecek. Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN