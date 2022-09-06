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Dünya Göçebe Oyunları'nın 4'üncüsü İznik'te

A Haber
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Giriş: 06.09.2022 15:49
Güncelleme:06.09.2022 15:58
2014 yılında düzenlenmeye başlayan Dünya Göçebe Oyunları'nın 4'üncüsü bu yıl 29 Eylül- 2 Ekim tarihlerinde Türkiye'nin mavi incisi İznik'te düzenlenecek. Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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Dünya Göçebe Oyunları’nın 4’üncüsü İznik’te
Dünya Göçebe Oyunları'nın 4'üncüsü İznik'te
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