06 Eylül 2022, Salı
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Dünya Göçebe Oyunları'nın 4'üncüsü İznik'te
2014 yılında düzenlenmeye başlayan Dünya Göçebe Oyunları'nın 4'üncüsü bu yıl 29 Eylül- 2 Ekim tarihlerinde Türkiye'nin mavi incisi İznik'te düzenlenecek. Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.