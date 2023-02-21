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Cinsel saldırıyla suçlanan Dani Alves hakkında flaş karar! 12 yıl hapis cezası alma ihtimali var

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Giriş: 21.02.2023 13:19
İspanya'nın Barselona kentinde cinsel saldırı suçlamasıyla 20 Ocak'ta tutuklanan Brezilyalı futbolcu Dani Alves'in tutuksuz yargılanma talebi reddedildi. İspanya'daki mevcut yasalara göre Alves'in 1 ila 12 yıl hapis cezası alma ihtimali bulunuyor.
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