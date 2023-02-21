21 Şubat 2023, Salı
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Cinsel saldırıyla suçlanan Dani Alves hakkında flaş karar! 12 yıl hapis cezası alma ihtimali var
İspanya'nın Barselona kentinde cinsel saldırı suçlamasıyla 20 Ocak'ta tutuklanan Brezilyalı futbolcu Dani Alves'in tutuksuz yargılanma talebi reddedildi. İspanya'daki mevcut yasalara göre Alves'in 1 ila 12 yıl hapis cezası alma ihtimali bulunuyor.