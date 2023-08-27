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Cimbom'a Sergio Ramos transferinde flaş gelişme!

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Giriş: 27.08.2023 12:16
Galatasaray'ın çok uzun süredir radarında olan PSG'nin dünyaca ünlü yıldız savunma oyuncusu Sergio Ramos, hala daha herhangi bir takımla anlaşma sağlayamadı. Tecrübeli oyuncuyla görüşme yapan Beşiktaş, Ramos'un maddi taleplerinin yüksek olması nedeniyle bu transferden çekildiğini duyurmuştu. Galatasaray için ise Ramos transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı.
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