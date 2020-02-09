CANLI İZLE: Kasımpaşa Galatasaray canlı anlatım izle! | Video

Kasımpaşa Galatasaray canlı izle! Süper Lig 21. haftasında Kasımpaşa Galatasaray maçı canlı izleme yolları futbol severler tarafından araştırılıyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın zorlu Kasımpaşa deplasmanında 3 puan kovalayacağı mücadele bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Kasımpaşa Galatasaray maçı canlı anlatım izleme ekranına ahaber.com.tr sayfasından ulaşabilir ve maçın heyecanını dakika dakika yaşayabilirsiniz. İşte, Kasımpaşa Galatasaray maçı canlı izleme sayfası...

Kasımpaşa Galatasaray maçı canlı izle! Zorlu Kasımpaşa deplasmanı öncesi Galatasaray'da hedef mutlak 3 puan. Zirve takibini sürdüren sarı kırmızılı ekip, rakiplerinin puan kaybetmesiyle birlikte bu maçı kazanmak istiyor. Hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği ve saat 19:00'da başlayacak mücadele beIN Sports 1 canlı yayınla ekranlara gelecek. Kasımpaşa Galatasaray maçı canlı izleme yolları da futbol severler tarafından araştırılıyor. Haberimizde bulunan canlı anlatım izleme ekranına tıklayarak maçla ilgili tüm detayları ve pozisyonları canlı yayınla takip edebilirsiniz.

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İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Lemina, Ömer, Emre, Feghouli, Adem

Kasımpaşa: Fatih, Brecka, Hadergjonaj, Haddadi, Mickael, Aytaç, Ndongala, Meriah, Tarkan, Quaresma, Thiam.

Ligin geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 16 puan topladı. Süper Lig'de yaptığı maçların 10'unu kazanan, 6'sında berabere kalan ve 4'ünü yitiren Galatasaray'ın ise 36 puanı bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0 kazanmıştı.