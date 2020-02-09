CANLI İZLE: Kasımpaşa Galatasaray canlı anlatım izle! | Video
Kasımpaşa Galatasaray maçı canlı izle! Zorlu Kasımpaşa deplasmanı öncesi Galatasaray'da hedef mutlak 3 puan. Zirve takibini sürdüren sarı kırmızılı ekip, rakiplerinin puan kaybetmesiyle birlikte bu maçı kazanmak istiyor. Hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği ve saat 19:00'da başlayacak mücadele beIN Sports 1 canlı yayınla ekranlara gelecek. Kasımpaşa Galatasaray maçı canlı izleme yolları da futbol severler tarafından araştırılıyor. Haberimizde bulunan canlı anlatım izleme ekranına tıklayarak maçla ilgili tüm detayları ve pozisyonları canlı yayınla takip edebilirsiniz.
KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Lemina, Ömer, Emre, Feghouli, Adem
Kasımpaşa: Fatih, Brecka, Hadergjonaj, Haddadi, Mickael, Aytaç, Ndongala, Meriah, Tarkan, Quaresma, Thiam.
Ligin geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 16 puan topladı. Süper Lig'de yaptığı maçların 10'unu kazanan, 6'sında berabere kalan ve 4'ünü yitiren Galatasaray'ın ise 36 puanı bulunuyor.
Sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0 kazanmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.