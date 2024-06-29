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Bizim çocukların Avusturya maçına hazırlığı devam ediyor!

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 29.06.2024 20:09
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Son 16 Turu'nda 2 Temmuz Salı günü Avusturya ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Almanya'nın Hannover şehrine bağlı Barsinghausen kasabasındaki kamp merkezinde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşen idman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular gruplara ayrılıp top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Avusturya maçının taktiği üzerinde duruldu. Dünkü antrenmanda tedbiren dinlendirilen Hakan Çalhanoğlu ile Mert Günok da takımla çalıştı.
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Bizim çocukların Avusturya maçına hazırlığı devam ediyor!
Bizim çocukların Avusturya maçına hazırlığı devam ediyor!
Bizim Çocuklar Avusturya maçının hazırlıklarına başladı
Bizim Çocuklar Avusturya maçının hazırlıklarına başladı
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