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Beşiktaş ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu!

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Giriş: 25.05.2021 16:23
Güncelleme:25.05.2021 16:27
Süper Lig'de Beşiktaş sezonu şampiyon olarak tamamlarken, Galatasaray ikinci sırada yer aldı. Siyah beyazlılar ve sarı kırmızılılar, Avrupa futbolunun en büyük organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi için bilet aldı. Hem Beşiktaş'ın hem de Galatasaray'ın muhtemel rakipleri de belli oldu.
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