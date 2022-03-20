Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli'den Atakaş Hatayspor maçı yorumu: En can sıkıcı 7

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, takımının Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Karaveli, "Golü bulduktan sonraki bölümlerde fazlasıyla yaşadığımız top kayıpları hakimiyetimizi düşürdü" yorumunu yaptı. "Benimle 15 maçta 6 galibiyet ve 7 beraberlik oldu" ifadelerine yer veren Karaveli, "En can sıkıcı olan 7 beraberlik. Adana Demirspor'un son 15 dakikası dışında bu beraberlik maçlarında kazanacak futbol oynadık." şeklinde konuştu.