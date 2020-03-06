Beşiktaş Ankaragücü maçı canı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş Ankaragücü maçı muhtemel 11'ler (video)

Beşiktaş Ankaragücü maçı saat kaçta? Spor Toto Süper Lig'in 25. haftası Dolmabahçe'de açılıyor. Beşiktaş, Ankaragücü'nü yenerek Galatasaray derbisi öncesi moral bulmak istiyor. Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Gökhan Gönül forma giyemeyecek. Peki, Beşiktaş Ankaragücü maçı canı yayın hangi kanalda, saat kaçta? İşte Beşiktaş Ankaragücü maçı muhtemel 11'ler...

Beşiktaş Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş ile Ankaragücü 102. kez karşı karşıya geliyor. Beşiktaş, Ankaragücü ile ligde yaptığı son 23 maçın 18'ini kazandı, 4'ünde berabere kaldı, sadece bir kez yenildi. İstanbul'daki 50 maçta siyah-beyazlılar 41, sarı-lacivertliler 2 galibiyet aldı. Peki, Beşiktaş Ankaragücü maçı canı yayın hangi kanalda, saat kaçta? İşte Beşiktaş Ankaragücü maçı muhtemel 11'ler...

BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Ankaragücü maçı 6 Mart Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Vodafone Park'ta Arda Kardeşler'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ İLE MKE ANKARAGÜCÜ 102. RANDEVUDA

Beşiktaş ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de bugün 102. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 101 maçta Beşiktaş 68, başkent ekibi 8 galibiyet aldı, 25 karşılaşmada da taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Lig maçlarında siyah-beyazlıların attığı 188 gole, sarı-lacivertliler 67 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan müsabaka golsüz sona erdi.

MKE ANKARAGÜCÜ KAZANMAKTA ZORLANIYOR

MKE Ankaragücü, Beşiktaş ile yaptığı lig maçlarında galip gelmekte oldukça zorlanıyor.

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan son 23 maçta Beşiktaş 18 galibiyet aldı, taraflar 4 karşılaşmada eşitliği bozamada, başkent temsilcisi bu sürede sadece bir kez kazanabildi.

MKE Ankaragücü, söz konusu süre içindeki tek galibiyetini 13 Şubat 2011 tarihinde evindeki maçta 1-0'lık skorla aldı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İki ekip arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında Beşiktaş'ın belirgin üstünlüğü göze çarpıyor.

Siyah-beyazlılar, evindeki 50 maçın 41'ini kazanırken, 7 kez berabere kaldı, sadece 2 kez yenildi.

Evindeki son 11 randevuda rakibini puansız gönderen Beşiktaş, sahasında attığı toplam 109 gole karşılık kalesinde 30 gol gördü.

Geçen sezon İstanbul'da yapılan müsabakayı Beşiktaş 4-1 kazandı.