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Beşiktaş Anderson Talisca ve Sergio Ramos transferleri konusunda açıklama yaptı!

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Giriş: 22.08.2023 09:47
Beşiktaş, Anderson Talisca ve Sergio Ramos ile yapılan transfer görüşmelerinin maddi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle sona erdiğini açıkladı.
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