14 Ağustos 2022, Pazar
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Bartra Trabzon'a geliyor! Bize her yer Trabzon
Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bordo mavililer Marc Bartra'yı Trabzon'a getiriyor. Uçaktan yapılan video paylaşımda Bartra, "Bize her yer Trabzon" ifadelerine yer verdi.