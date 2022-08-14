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Bartra Trabzon'a geliyor! Bize her yer Trabzon

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.08.2022 17:25
Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bordo mavililer Marc Bartra'yı Trabzon'a getiriyor. Uçaktan yapılan video paylaşımda Bartra, "Bize her yer Trabzon" ifadelerine yer verdi.
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