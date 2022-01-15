ANALİZ- Türkiye 20 yılda çağ atladı

2002 yılından itibaren Türkiye’de adeta sessiz bir devrim yaşandı. Eğitimden altyapıya, sağlıktan sanayiye ve teknolojiye kadar her alanda şimdiye kadar görülmemiş atılımlar gerçekleştirildi. Sadece yirmi yıla sığan o büyük atılımlardan bazılarına göz atalım şimdi.