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ANALİZ- Türkiye 20 yılda çağ atladı

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Giriş: 15.01.2022 18:49
2002 yılından itibaren Türkiye’de adeta sessiz bir devrim yaşandı. Eğitimden altyapıya, sağlıktan sanayiye ve teknolojiye kadar her alanda şimdiye kadar görülmemiş atılımlar gerçekleştirildi. Sadece yirmi yıla sığan o büyük atılımlardan bazılarına göz atalım şimdi.
Türkiye 20 yılda çağ atladı
Türkiye 20 yılda çağ atladı
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