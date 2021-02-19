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Adana yeni stadyumuna Adana Demirspor - Altay maçıyla kavuşuyor | Açılışı Başkan Erdoğan gerçekleştirecek

A Haber
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Giriş: 19.02.2021 15:31
Güncelleme:19.02.2021 15:47
33 bin kişilik Yeni Adana Stadı hizmete giriyor. İlk maçta ise Adana Demirspor ile Altay karşı karşıya gelecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da açılışa canlı bağlantıyla katılacak. Açılışa dair ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur canlı yayında aktardı. Uğur, stadyumun UEFA ve FIFA standartlarına uygun olarak inşa edildiğini söyledi.
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Yeni Adana Stadında incelemelerde bulundu GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET KASAPOĞLU YENİ ADANA STADI'NDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Adana yeni stadına kavuşuyor
Adana yeni stadına kavuşuyor
Bakan Kasapoğlu Yeni Adana Stadı'nda incelemelerde bulundu
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