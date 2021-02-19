Adana yeni stadyumuna Adana Demirspor - Altay maçıyla kavuşuyor | Açılışı Başkan Erdoğan gerçekleştirecek

33 bin kişilik Yeni Adana Stadı hizmete giriyor. İlk maçta ise Adana Demirspor ile Altay karşı karşıya gelecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da açılışa canlı bağlantıyla katılacak. Açılışa dair ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur canlı yayında aktardı. Uğur, stadyumun UEFA ve FIFA standartlarına uygun olarak inşa edildiğini söyledi.

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