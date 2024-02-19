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31 yıl sonra Avrupa şampiyonu olan Serbest Güreş Milli Takımı yurda döndü! Taha Akgül'den A Haber'e özel açıklamalar...

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.02.2024 17:36
Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak 31 yıl sonra takım halinde şampiyon olan Serbest Güreş Milli Takımı, yurda döndü. Şampiyonada altın madalya kazanan Taha Akgül A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
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Taha Akgül’den A Haber’e özel açıklamalar...
Taha Akgül'den A Haber'e özel açıklamalar...
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