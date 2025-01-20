ANALİZ| Türkiye'nin "Filistin" hassasiyeti!

Gazze'de 15 ay boyunca süren çatışmalar, İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesle sona erdi. 42 gün sürecek ateşkesin, bölgede barışa dair umutları artırması bekleniyor. İsrail'in kadın, çocuk ve yaşlı demeden Gazze halkına uyguladığı zulme karşı, Türkiye'nin Filistin'in haklı davasına verdiği destek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen yoğun diplomasi trafiği, bu sürece önemli katkılar sundu. Erdoğan, Gazze'deki katliamlara karşı en sert tepkiyi gösteren liderlerden biri olarak, uluslararası platformlarda İsrail'in işlediği insanlık suçlarına dikkat çekti ve Filistin halkının yanında yer aldı. Türkiye, hem insani yardımları hem de uluslararası adalet çağrılarıyla Gazze'deki yaraların sarılması ve kalıcı barışın sağlanması için kararlılığını sürdürüyor.

Gazze'de 15 aydır devam eden çatışmalar sona erdi. İsrail ve Hamas arasında varılan anlaşma doğrultusunda ilk aşaması 42 gün sürecek ateşkes ilan edildi. Bu kritik sürece, uluslararası kamuoyunun dikkatini Filistin'in haklı mücadelesine çeken Türkiye de yoğun diplomasi çabalarıyla katkıda bulundu.

15 AY SÜREN ZULÜM

İsrail, Gazze'de 360 kilometrekarelik bir alanda 15 ay boyunca süren bir kuşatma gerçekleştirdi. Bombardımanlarla binlerce ev, hastane, ibadethane ve altyapı tesisi yerle bir edildi. Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan en az 46 bin kişi yaşamını yitirdi. Ancak tüm bu yıkıma rağmen Gazze halkı, insanlık onurunu koruyarak direnişini sürdürdü.

DİPLOMASİNİN BAŞARISI: ATEŞKES VE REHİNELERİN SERBEST BIRAKILMASI

Diplomasi çabalarının sonuç verdiği süreçte, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ateşkesi "doğru, önemli ve gerekli bir adım" olarak nitelendirdi. ABD Başkanı Joe Biden ise çatışmaların sona erdiğini ve rehinelerin ailelerine kavuşacağını duyurdu.

TÜRKİYE'NİN KATKISI

Türkiye, Gazze'deki zulme karşı her zaman Filistin halkının yanında yer aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de yaşananları uluslararası platformlarda sıkça dile getirdi. Filistin'e yönelik soykırım ve işgal suçlarından İsrail'in uluslararası yargı önünde hesap vermesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca Gazze'ye insani yardım konusunda öncü bir rol üstlenen Türkiye, diplomasiyle de bölgeye barış getirilmesi için çaba gösterdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ

Başkan Erdoğan, İsrail'in Gazze'de uyguladığı şiddeti "insanlığa karşı suç" olarak nitelendirirken, Türkiye'nin Filistin halkını hiçbir zaman yalnız bırakmayacağını vurguladı. Erdoğan, "Herkes sussa da Türkiye, Filistin için haykırmaktan vazgeçmeyecek" dedi.

GAZZE İÇİN YENİ BİR UMUT

Varılan ateşkesin kalıcı olmasını umut eden uluslararası kamuoyu, İsrail'in işlediği savaş suçlarından dolayı hesap vermesini bekliyor. Türkiye, Filistin davasındaki kararlılığını sürdürüyor ve Gazze'nin yeniden ayağa kalkması için devrede olmaya devam ediyor.