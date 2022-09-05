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Memleket Meselesi | Yunanistan ile savaş kapıda mı?
A Haber’de 4 Eylül 2022 Pazar akşamı Merve Türkay’ın sunumuyla ekranlara gelen Memleket Meselesi programında, “Yunanistan ile savaş kapıda mı?, Başkan Erdoğan neden İzmir’i hatırlattı?, ABD Ege’de Türk-Yunan Savaşı mı istiyor?, Yunanistan’ın tacizlerinin perde arkasında ne yatıyor?, Kılıçdaroğlu Abdullah Gül lehine çekilir mi?" sorularına yanıt arandı. Programda uzman konuklar Türkiye ve dünya gündemine dair konular ile ilgili kritik değerlendirmelerde bulundu. Memleket Meselesi’nin tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz...