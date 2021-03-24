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Memleket Meselesi | AK Parti'nin 'A Takımı' ne mesaj veriyor? - 24.03.2021

A Haber
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Giriş: 24.03.2021 23:20
Güncelleme:24.03.2021 23:46
Haktan Uysal'ın sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan 'Memleket Meselesi' programında bu hafta AK Parti'nin 7. Olağan Kongresinin perde arkası detayları konuşuldu. AK Parti'nin 'A Takımı' ne mesaj veriyor? Partinin 2023 manifestonun detayları neler? Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'de 'taviz yok' mesajı ne anlama geliyor? tüm bu sorular canlı yayında yanıt buldu. ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Stratejist Dr. Eray Güçlüer ve Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener'in konuk olduğu 24 Mart 2021 tarihli programın tekrarını yeniden sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.
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