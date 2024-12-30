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PKK’ya silah bırakma çağrısı mı gelecek? | Canan Barlas ile Gündem

PKK'ya silah bırakma çağrısı mı gelecek? | Canan Barlas ile Gündem

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.12.2024 08:52
A Haber’de 29 Aralık Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de "Narin davasında süreç tamamen bitti mi? Narin cinayeti sır olarak mı kaldı? Nevzat için verilen ceza eksik mi? Narin için itiraf gelirse ne olur? Mahkemeden "organize cinayet" vurgusu, Devran Güran neler söylemişti? PKK'ya silah bırakma çağrısı mı gelecek? 7 maddelik İmralı mesajı, PKK 2025'te silah mı bırakacak?" sorularına yanıt arandı.
PKK’ya silah bırakma çağrısı mı gelecek? | Canan Barlas ile Gündem
PKK’ya silah bırakma çağrısı mı gelecek?
PKK'ya silah bırakma çağrısı mı gelecek?
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