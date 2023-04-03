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Canan Barlas ile Gündem ­| Kemal Kılıçdaroğlu’nun seccadeye basma skandalı ve perde arkası

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Giriş: 03.04.2023 00:21
Güncelleme:03.04.2023 00:21
A Haber’de ekranlara Canan Barlas ile Gündem’in 2 Nisan 2023 Pazar günkü yayınında İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yönelik gerçekleşen silahlı saldırı olayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seccadeye basma skandalı ele alındı.

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