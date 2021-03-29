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Canan Barlas ile Gündem | AK Parti'de 7. Olağan Büyük Kongre neyi işaret ediyor? | İstanbul Sözleşmesi ve yankıları - 28.03.2021

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Giriş: 29.03.2021 00:51
Güncelleme:29.03.2021 00:52
Canan Barlas ile Gündem programı bu haftada gündeme damga vuran haberleri ekranlara taşıdı. 28 Mart 2021 tarihli yayında; AK Parti'de 7. Olağan Büyük Kongre ve yankıları, AK Parti’nin dikkat çeken MKYK listesi, Türkiye'nin 2023 vizyonu nasıl şekilleniyor?, Başkan Erdoğan tarafından İstanbul Sözleşmesi’ni iptal edilmesi, Süveyş Kanalı’nda EVERGIVEN isimli kargo gemisinin yaptığı kaza, HDP’ye kapatma davası ve işleyen kritik süreç, Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefatında ve olayın perde arkasında yer alan karanlık odaklar kim? Gibi bir çok konu ve başlık ele alındı. Bu dopdolu programa yorumlarıyla katlan İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, Gazeteci-Yazar Bülent Erandaç, Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, Gemi Brokerleri Derneği Başkanı Semih Dinçel önemli tespitlerde bulundular. İşte Canan Barlas ile Gündem programının tamamı…
Canan Barlas ile Gündem | AK Parti'de 7. Olağan Büyük Kongre neyi işaret ediyor?
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Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
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Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
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