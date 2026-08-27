-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Kültür Sanat Teknoloji Televizyon Otomobil
Giriş Tarihi:

Nepal'de Felaketin Boyutları Çok Büyük! Deprem, Sel ve Heyelan Bir Arada...| Ajans 27.08.2026

Sıradaki Video

Sonraki videoyu oynat

Diğer Videolar

Daha Fazla Video Göster