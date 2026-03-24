Orta Doğu'da dengeler değişiyor! ABD Suudi Arabistan'ı yanına çekmeye çalışıyor

ABD-İsrail'in İran'a başlattığı savaşın 25. gününde bölgede müzakere süreci gündeme gelirken Orta Doğu'ya değişen denklem A Haber Gece programında ele alındı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Necmettin Mutlu, Körfez'de yaşanan krizi ve küresel enerji koridorlarındaki sinsi planları deşifre ederken, İsrail’in enerji denkleminde Mısır’ı yanına çekme çabalarının nasıl iflas ettiğini ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz satrancındaki hamlelerini tüm teknik detaylarıyla paylaştı. Mutlu öte yandan ABD'nin İran savaşında Suudi Arabistan'ı yanına çekmek istediğini belirterek "Alternatif taşıma koridoru Yambo. Yine şu bölgede bir tane Tenef Tayf üssü var; Suudiler bunu Amerikalılara kullandırmaya başladılar, o da çok önemli. Yani Suudileri İran’la savaş üzerine aslında bir çemberin içine çekmeye çalışıyorlar" dedi.