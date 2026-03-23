İsrail'in kirli Lübnan planı!
İsrail, Gazze’de uyguladığı yıkım stratejisini Lübnan’ın güneyine taşıyor. Eli kanlı Başbakan Binyamin Netanyahu’nun talimatıyla sivil altyapılar hedef alınırken, stratejik Kasımye Köprüsü’nün vurulmasıyla bölge dünyadan izole edilmek isteniyor. 2 Mart’tan bu yana 2 binden fazla saldırının düzenlendiği Lübnan’da, 1 milyondan fazla insan yerinden yurdundan edilerek büyük bir insanlık dramıyla karşı karşıya bırakıldı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun detayları aktardı.