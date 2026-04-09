Hürmüz Boğazı'nda İran dominasyonu

Orta Doğu’da 40 gün süren büyük çatışmanın ardından sağlanan ateşkes, sadece sahadaki dengeleri değil, küresel ekonominin kalbinde yer alan Hürmüz Boğazı’nın statüsünü de kökten değiştirdi. Savaş öncesinde uluslararası geçiş rejimine açık olan ve seyrüsefer özgürlüğünün geçerli olduğu boğazda, artık fiili denetimin büyük ölçüde Tahran yönetimine geçti. Uzmanlara göre, füze sistemleri ve İHA’larla güçlendirilen bu yeni yapı, İran’a yalnızca askeri değil, aynı zamanda küresel ölçekte güçlü bir diplomatik güç sağlıyor. A Haber’in özel dosyasında, Hürmüz’de oluşan bu yeni jeopolitik denge tüm yönleriyle ele alındı.