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Yüzen araba “Amphicar” | OTO TARİH

Yüzen araba “Amphicar” | OTO TARİH

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.07.2024 15:45
A Haber ekibinden Coşku Belet'in hazırlayıp sunduğu otomobillerin tarihine ilişkin ilginç bilgiler...
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Yüzen araba Amphicar | OTO TARİH
Yüzen araba “Amphicar” | OTO TARİH
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