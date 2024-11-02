02 Kasım 2024, Cumartesi
A HABER VİDEO
Haberler Otomobil Videoları
Togg’un 7. rengi Ayder oldu! Yeşil rengi büyük ilgi gördü

Togg’un 7. rengi Ayder oldu! Yeşil rengi büyük ilgi gördü

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.11.2024 16:24
Türkiye'nin yerli ve milli aracı Togg, dış renklerine bir yenisini daha ekledi. Türkiye'nin otomobili Togg'un 7. rengi "Ayder" yeşili oldu. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ ayrıntıları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Togg’un 7. rengi Ayder oldu!
Togg’un 7. rengi Ayder oldu!
TOGG’a 7 yeni özellik geliyor! Dijital anahtar paylaşma aktif oldu
TOGG'a 7 yeni özellik geliyor! Dijital anahtar paylaşma aktif oldu
Kış öncesi araç bakımına dikkat! Araç bakımı nasıl yapılır?
Kış öncesi araç bakımına dikkat! Araç bakımı nasıl yapılır?
Kış öncesi araç bakımına dikkat!
Kış öncesi araç bakımına dikkat!
Alman otomobil devi kapanma kararı!
Alman otomobil devi kapanma kararı!
İkinci el arabada yeni kilometre oyunu!
İkinci el arabada yeni kilometre oyunu!
İkaz lambaları ne anlatıyor? Bu işaretler hayat kurtarıyor
İkaz lambaları ne anlatıyor? Bu işaretler hayat kurtarıyor
Hava yastığının açıldığı nasıl anlaşılır?
Hava yastığının açıldığı nasıl anlaşılır?
’Yedek parça’ çetesi! Aracına parça ararken dolandırıldı
'Yedek parça' çetesi! Aracına parça ararken dolandırıldı
Ekspertiz vatandaşın göremediği neyi görüyor?
Ekspertiz vatandaşın göremediği neyi görüyor?
Ayda 25 bin TL ceza ödüyor!
Ayda 25 bin TL ceza ödüyor!
Düz vitesten otomatik vitese geçerken dikkat!
Düz vitesten otomatik vitese geçerken dikkat!
Daha Fazla Video Göster