Togg’un 7. rengi Ayder oldu! Yeşil rengi büyük ilgi gördü

Türkiye'nin yerli ve milli aracı Togg, dış renklerine bir yenisini daha ekledi. Türkiye'nin otomobili Togg'un 7. rengi "Ayder" yeşili oldu. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ ayrıntıları aktardı.

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